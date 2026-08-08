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Nazlıaka'dan Eyüpsultan Müftülüğü'ne tepki: Çocukları kutuplaşmanın malzemesi yapmayın

Nazlıaka'dan Eyüpsultan Müftülüğü'ne tepki: Çocukları kutuplaşmanın malzemesi yapmayın
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Aylin Nazlıaka, Eyüpsultan Müftülüğü'nün 'Benim Ahlakım' projesi kapsamında çocuklara 'Manifest-Müslüman atışması' yaptırılmasına tepki gösterdi. Nazlıaka, bunun ahlak öğretmek değil, yaşam tercihlerini yargılamayı öğretmek olduğunu belirterek, 'Çocuklarımızı kutuplaşmanın malzemesi yapmayın, bırakın çocuklar çocuk kalsın. Asıl ahlak, çocukları ayrımcılıktan, suça sürüklenmekten ve yoksulluktan korumaktır' dedi.

(ANKARA) - Aylin Nazlıaka, Eyüpsultan Müftülüğü tarafından "Benim Ahlakım" projesi kapsamında çocuklara "Manifest-Müslüman atışması" yaptırılmasına tepki gösterdi. Nazlıaka, "Çocuklarımızı kutuplaşmanın malzemesi yapmayın. Bırakın çocuklar çocuk kalsın. Asıl ahlak, çocukları ayrımcılıktan, suça sürüklenmekten ve yoksulluktan korumaktır" dedi.

Eski CHP milletvekili ve eski Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Eyüpsultan Müftülüğü'ne sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Müftülük tarafından "Benim Ahlakım" projesi kapsamında çocuklara "Manifest-Müslüman atışması" yaptırılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Eyüpsultan Müftülüğü'nün 'Benim Ahlakım' projesi kapsamında çocuklara 'Manifest-Müslüman atışması' yaptırılması kabul edilemez. Bir grup çocuğa şarkı dinlediği ve dans ettiği için 'Size hiç yakışıyor mu bu hareketler?' dedirtmek; çocuklara ahlak öğretmek değil, yaşam tercihlerini yargılamayı öğretmektir. İhtiyacımız olan şey yargılayan değil, düşünen; dışlayan değil, farklılıklara saygı duyan; korkutan değil, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireyler yetiştiren bir düzendir. Laik, çağdaş, bilimsel, karma ve kamucu bir eğitim sistemidir.

Diyanet'in görevi; çocukları birbirlerinin yaşam tarzlarını denetleyen ve yargılayan birer 'ahlak bekçisi'ne dönüştürmek değil; onların haklarına, özgürlüklerine ve farklılıklarına saygı göstermektir. Çocuklarımızı kutuplaşmanın malzemesi yapmayın. Bırakın çocuklar çocuk kalsın. Ülkemizdeki derinleşen yoksulluk, şiddet, emek sömürüsü, barınma krizi ve eşitsizlik gibi gerçek sorunları bastırmak için sürekli yeni kutuplaşma gündemleri üretiyor. Asıl ahlak, çocukları ayrımcılıktan, suça sürüklenmekten ve yoksulluktan korumaktır."

Kaynak: ANKA
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