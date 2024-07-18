Ayılar Mudurnu'da Arı Kovanlarına Zarar Verdi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Ayhan Yaşar'a ait arı kovanlarına saldıran ayılar, kovanlardaki balı yerken birçok arının telef olmasına neden oldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri olayı incelemek için köye gitti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ayılar, arı kovanlarına zarar verdi.
Delice köyüne inen ayılar, Ayhan Yaşar'a ait arı kovanlarına saldırdı.
Ayılar parçaladıkları kovanlardaki balı yerken, çok sayıda arı telef oldu.
Yaşar'ın durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek inceleme yaptı.