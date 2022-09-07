Ayı 'Meteor', hocaya teleskop aldırdı

TRABZON'da tatilini geçiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pencerelere tırmanan, evine ve bahçedeki ürünlere zarar veren 'Meteor' adını verdiği bozayı yüzünden teleskop aldı. Güneş enerjisiyle çalışan lambanın ışığıyla evden uzak tutmaya çalıştığı ayıyı teleskopla izleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Ormanın yukarısına fotokapan kurduk ve görünce korktuk" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaz tatilini geçirmek için memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine geldi. Prof. Dr. Kadıoğlu, köydeki evinin çevresine ayı dadandığını fark edip, bahçenin çevresine güneş enerjisiyle çalışan elektrikli çit koyup güvenlik önlemi aldı.

Ayıların aç kaldığı zaman evlere dadandığını belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, "Meteor'un korkusundan bu sene mısır ekmedik. Fasulyelerimiz var, onlar için özel kamera koyduk, hareket olunca alarm veriyor. Meteor ormanda kalsın, gelip aşağılarda insanlara zarar vermesin. Mısır, fasulye ayının yiyeceği değil. Biz ormana girmiyoruz, o da bizim bahçelerimize girmesin. Yayla evlerinde sebze, meyve herhangi bir şey bırakmamak lazım. Kokusunu alıyor ve her tarafı kırıp kapıdan bacadan girip yemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.