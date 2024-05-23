Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası devam ediyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya dün tahliye talebinde bulunmayan tutuklu sanıklar ve avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Sanık ve avukat beyanlarına geçilmeden önce Bora Kaplan mahkeme başkanından söz isteyerek, 16 Nisan'da görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Mehmet Güven'e yönelik, "Efendim bir tanem." sözleri nedeniyle heyetten ve mahkeme başkanından özür diledi.

Kaplan, ilk beyan verdiği esnada kendini anlatmaya çalışırken kelimenin yanlışlıkla ağzından çıktığını belirterek, "O an da hararetle size 'Efendim bir tanem.' diye hitap etmiştim. Sonrasında özür de diledim. Herkesin önünde sizden ve makamınızdan tekrar özür diliyorum. Ben devletin hiçbir memuruna saygısızlık yapmadım, yapmam da. Basında yer alan haberlerin birçoğu asılsızdır. Gazetecileri de vicdana davet ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Güven, Bora Kaplan'ın özrünü kabul ederek, "İlk celsede söylemişsin ve defaatle özür dilemişsin zaten. Kimin neyi, ne niyetle söylediğini biliriz, kötü niyet hissedersek gereğini yaparız." dedi.

Duruşmanın devamında, tahliye talebinde bulunması için tutuklu sanıklara söz verildi.

Sanık Barış Kurt, bilirkişinin hazırladığı HTS raporunun gerçekleri yansıtmadığını, aldıkları bir başka raporla müşteki Erkan Doğan'ın beyanlarının doğru olmadığını ispatladığını savundu. Kurt, dosya içerisindeki inceleme tutanaklarının iddianamenin temelini oluşturduğuna değinerek, kayıtlardaki verilerin haritalarda yanlış yerleştirildiğini ve tekrar incelenmesi gerektiğini öne sürdü.

Gözaltına alındığı sırada polislerin, kendi arabasından alınan silahın ruhsatını yırttıklarını da savunan Barış Kurt, şöyle konuştu:

"Emniyette baskı altında söylenilenleri kabul etmediğim için şu an buradayım. Bora Kaplan benim arkadaşımdır. Ben eğer ilk gün Bora Kaplan'ı satsaydım, emniyette bana söylenenleri söyleseydim bu işler benim başıma gelmeyecekti. Ben Murat Çelik'i falan tanımam. Erkan Doğan para için, bazı insanlar da koltuk için, benim hayatımı bitirdiler. Adaletinize güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık Kanber Keskin de iddianamede örgüt yöneticilerinin arasında yer aldığını fakat tanıkların verdiği beyanlarda isminin geçmediğini, baskı ve tehdit altında Bora Kaplan'ın aleyhine ifade vermediği için yargılandığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Sanık Sercan Keleş de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıkların taleplerinin ardından sanık avukatlarının talepleri dinlendi.

Bora Kaplan'ın avukatlarından Umut Köroğlu, Kaplan'ın gözaltına alınması operasyonunun yasa dışı olduğunu öne sürdü. HTS kayıtlarıyla ilgili raporu hazırlayan bilirkişinin kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığından (KOM) ayrılan bir polis olduğunu, bazları yalan yanlış tanzim ettiğini iddia ederek, bilirkişi hakkında evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Duruşmaya yarın sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.