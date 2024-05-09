Üye Girişi
Haberler

Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi! 3 üst düzey isim görevden uzaklaştırıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen polislerle ilgili bir karar aldı. Bakanlık, durumun açıklığa kavuşturulabilmesi için Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek birlikte yemek yedikleri iddialarının yayılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR"

Bakanlık, suç örgütüyle irtibatlı oldukları iddia edilen polislerin durumunun açığa kavuşturulması için 1 müdür ve 1 müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Uzaklaştırılanlar arasında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şevket Demircan da bulunuyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Ankara Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Onaylı randevu nedir, onaylama işlemi nasıl yapılır? Onaylı randevu ne zaman başlayacak? 9-10 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 10 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 10 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! 9-10 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kaptanlık Oyun nedir Survivor Kaptanlık Oyunu formatı nedir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı, kaç kaç bitti? 9 Mayıs Perşembe kaptanlar kim oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 9 Mayıs Perşembe? #129488 #128148 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 32. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500

Yorumlar (19)

Yasin Tosun:

Görevini şerefiyle yapan herkeze Selam oLsun.

357
3
yanıtYanıtla
HALİS ER:

İçişleri bakanlığı Süper çalışıyorlar

259
19
yanıtYanıtla
Ercan cıftcı:

Bende tebrik ederim ama yakında itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarını hep beraber göreceğiz..

yanıt45
yanıt29
Maraşlı:

Polislerde diğer kolluk kuvvetleride kutsal değildir insandır. milletin bunlara kutsiyat atfetmesi doğru değildir. ne çeşit insanlar var aralarında Allah bilir. İnş. çürük elmalar temizlenir. Mal varlıklarına el koyulsun ibret olsun

205
12
yanıtYanıtla
Salih Kandıralı:

En çürük kişiler bı meslek gurubundan çıkıyor.

yanıt11
yanıt24
Üveys Uyanık:

bu gidişat iyi adalat in olmadığı yoksuzlugun olduğu yerde ne devlet ne millet kalir

118
5
yanıtYanıtla
Muhammed Çelik:

Neredeyse umudumu kesmek üzereydim TÜRK adaletinden

101
8
yanıtYanıtla
bekir yapici:

sen yinede Türk adaletine cok fazla güvenme derim, cünki her gün kitaba mantiga uymayan adamina partisine cebine arkasina göre vicdana sigmayan kararlar verildigini görüyoruz, tabiki yargida ahlakli dürüst namuslu kisiler var ancak bunlar kendilerini gelecegini ve ailelerini koruma adina saglikli calisamiyorlar örnek Sinan Ates davasi iddianame sebebiyle kac savci degistirildi?

yanıt11
yanıt2
Mevlüt Duman:

Ne güzel ya görevi organize suçları engellemek olanlar onlarla kol kola. Adliyeye gitsen adalet yok. Okula gitsen eğitim yok. Ne güzel memleket.

97
10
yanıtYanıtla
Muharrem Güreli:

Torbacı ne zaman alinacak

77
1
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title