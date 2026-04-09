Ayhan Bora Kaplan Davası... Murat Çelik'ten Kaplan'a: O Gece Devleti Savunmak İçin mi Çıktı, Düşmanını Vurmak İçin Mi?

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yeniden görülen davasının duruşmasında sanık Kaplan'ın eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik hakkında "15 Temmuz'da silahlı fotoğrafı var. Bunu da soralım' diye mesajı var" sözleri hakkında Çelik, "Efendim, o gece devleti savunmak için mi çıktı, düşmanını vurmak için mi? Devleti savunmak için çıktıysa, suçlu da olsa Allah razı olsun. Alp Aslan, Adil Öksüz'ün kaçmasında yardımcı olan kişiydi. Bora Kaplan da onu savunan kişi oldu" dedi. Duruşmaya yarın devam edilecek.

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı dosyaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının üçüncü celsesi görüldü.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada avukatların sorularının tamamlanmasının ardından sanık Ayhan Bora Kaplan, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'e soru yöneltti.

Duruşmada avukatların sorularının tamamlanmasının ardından sanık Ayhan Bora Kaplan, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'e soru yöneltti. Kaplan, "Kaçacak birisi 2 gün önceden bilet alır mı?" diye sordu. Çelik ise "Başkanım, operasyon yaptığım bir suç örgütü liderinin sorularını yanıtlamak istemiyorum" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı, "Dava sürüyor, bu yönde konuşamazsınız. Yanıtlayacak mısınız?" diye sordu. Çelik ise soruları yanıtlamayacağını yineledi. Bunun üzerine Kaplan, "Ben daha hüküm giymedim, biz onlara yönelik böyle konuşsak suç oluyor. Savunmasında kastettiği üst akıl kim?" ifadelerini kullandı. Çelik de "Bir kişiyi kastetmiyorum, kastetsem isim veririm. Örgütün kamudaki üyelerine yönelik böyle bir çıkarımım var" dedi.

Kaplan'ın "15 Temmuz'daki silahlı fotoğrafıma yönelik ifademde soru sorulmasına yönelik bir talimatı var mı?" sorusu üzerine Çelik, "15 Temmuz'da sokağa çıkan her vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Hepsi kalbimizde. 15 Temmuz benim hassas yerim. O gün birkaç kez vuruluyordum" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanının soruya yanıt vermesi yönündeki uyarısına rağmen Çelik, soruyu yanıtlamadı. Kaplan'ın "Efendim, '15 Temmuz'da silahlı fotoğrafı var. Bunu da soralım' diye mesajı var" sözleri üzerine Çelik, "Efendim, o gece devleti savunmak için mi çıktı, düşmanını vurmak için mi? Devleti savunmak için çıktıysa, suçlu da olsa Allah razı olsun. Alp Aslan, Adil Öksüz'ün kaçmasında yardımcı olan kişiydi. Bora Kaplan da onu savunan kişi oldu" dedi.

Kaplan'ın ardından söz alan sanık ve gizli tanık "M7" kod adlı Serdar Sertçelik, Çelik'e "Şevket Demircan'ın Yüksel Kocaman ve Ahmet Yıkılmaz hakkında ikinci gizli tanık ifademde baskı yaptığını biliyor mu?" sorusunu yöneltti. Çelik, bu soruya da yanıt vermedi.

Sertçelik'in "Yüksel Kocaman, Ahmet Yıkılmaz hakkında HSK'ye şikayette bulunmanız tesadüf mü?" sorusuna Çelik, "Serdarcım ben senden de şikayetçiyim" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Sertçelik'in "O zaman Muratçım" demesi salonda gerginliğe neden oldu. İzleyici bölümünden bir kişinin "Hop" diye bağırması üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Polisler, bağıran kişiyi salondan çıkardı.

Mahkeme Başkanı, Sertçelik'in sorularının ardından avukatların savunmalarını tamamlaması için duruşmayı yarın saat 09.30'a erteledi.

