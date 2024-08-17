Aydın ve İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, Aydın'ın Didim ilçesi ile İzmir'in Beydağ ilçelerinde çıkan yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Aydın Didim ve İzmir Beydağ'daki yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil Vatan'da devam eden yangınları ise en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadesine yer verildi.