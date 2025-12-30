Aydın ve İzmir'de 457 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

AYDIN ve İzmir'de kumsallarda tespit edilen 13 caretta caretta yuvasından bu yıl 457 yavru çıkıp, denizle buluştu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bölgemizde 2026 üreme yılında daha çok deniz kaplumbağasının yuva yapacağını düşünüyoruz" dedi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde kırmızı tehlikede gösterilen caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, her yıl Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri ile İzmir'in Menderes ilçesi kıyılarına yumurta bırakıyor. Caretta carettaların yuvalama alanları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) iş birliğinde çevreci dernekler ve gönüllüler tarafından koruma altına alınıyor.

BU YIL TOPLAM 13 YUVADA 878 YUMURTA TESPİT EDİLDİ

EKODOSD tarafından bu yıl Kuşadası ve Didim ile Selçuk, Gümüldür ve Özdere kumsallarında yapılan koruma ve izleme çalışmaları neticesinde 13 caretta caretta yuvasında toplam 878 yumurta tespit edildi. Yumurtadan çıkan 457 yavru, gönüllülerin de çabasıyla denizle buluşturuldu. Yuvalardaki yumurtaların 421'inde bozuk embriyo ile ölü yavruya rastlandı.

'DENİZLERİ VE KUMSALLARI TEMİZ TUTALIM'

Nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının 2011 yılından bu yana yumurta bırakmak için Ege kıyılarını tercih etmeye başladığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yavruların kontrollü bir şekilde denize ulaşmalarını sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü Aydın ve İzmir'de tespit ettiğimiz yuvaların arkasında hep ikincil konutlar ve turistik işletmeler bulunuyor. Buralardan yansıyan ışıklar da yavruların deniz yönünü bulamamasına neden oluyor. Bölgemizde 2026 üreme yılında da daha çok deniz kaplumbağasının yuva yapacağını düşünüyoruz. Bu nedenle denizlerimizi ve kumsallarımızı temiz tutmak zorundayız" diye konuştu.