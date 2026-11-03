Aydın Valisi Varol, ekimde aranan 1325 kişinin yakalandığını açıkladı

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Aydın Valisi Osman Varol, ekim ayında kentte meydana gelen asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

"Aylık asayiş ve güvenlik toplantısı" kapsamında Valilikte basın toplantısı düzenleyen Varol, ekim ayında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyelerinde 1521 uygulama yapıldığını söyledi.

Ekim ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 1325 kişinin yakalandığını belirten Varol, adreslerde yapılan aramalarda 10 bin 34 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 627 sentetik ecza hap, 9 bin gram esrar, 58 gram kokain, 55 kök kenevir, 55 gram skunk, 3 uyuşturucu hap, 95 uyuşturucu kullanma aparatı, 46 tabanca, 79 farklı marka ve çapta tüfek, 52 kurusıkı tabanca, 1313 mermi, 24 kesici/delici alet, 479 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 310 bin 640 makaron, 1309 paket kaçak sigara ve 41 elektronik sigara ele geçirildiğini belirtti.

Varol, il genelinde meydana gelen 4 bin 16 asayiş olayının 3 bin 828'inin aydınlatıldığına dikkati çekti.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde meydana gelen 622 olayın aydınlatılma oranının yüzde 99 olduğunu açıklayan Varol, operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 680 şüpheliden 59'unun tutuklandığını söyledi.

Göç İdaresi Müdürlüğünce yürütülen Düzensiz Göçle Mücadele Faaliyetleri kapsamında yakalanan 317 düzensiz göçmenin 96'sının sınır dışı edildiğini söyleyen Varol, il genelinde yapılan 15 operasyonda gözaltına alınan 11 organizatörün de tutuklandığını aktardı.

Trafik ekiplerinin ise 278 bin 82 araç kontrol ettiğini ifade eden Varol, 29 bin 100 sürücüye işlem yapıldığını 1250 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

Kent genelinde tağşişli ürünlere yönelik operasyon kapsamında 8 iş yerine operasyon yapıldığını ve 15 iş yeri sahibine de idari işlem uygulandığını belirteren Vali Varol, aramalarda 350 litre etiketsiz zeytinyağı, 19 bin 684 kilogram sağlıksız koşullarda saklanan kuru incir, 185 kilogram sucuk, 1 ton etiketsiz işlenmiş gıda, 500 litre sıvı yağ, 2 bin 418 kilogram etiketsiz bal ele geçirildiğini belirtti.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanı Yarbay Engin Anar da katıldı.

Kaynak: AA