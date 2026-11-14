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Aydın Nazilli'de mantar zehirlenmesinden ölen 45 yaşındaki kadın toprağa verildi

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Aydın Nazilli'de mantar zehirlenmesinden ölen 45 yaşındaki kadın toprağa verildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenen 45 yaşındaki kadın, karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Nakil için donör bulunamayan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenip hayatını kaybeden Nurcan Alp (45) toprağa verildi.

Olay, 6 Kasım'da Nazilli ilçesinde meydana geldi. Doğadan topladığı mantarı tüketen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp'in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu. Ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi donör bulunması için uğraştı. Ancak donör bulunamaması üzerine, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurcan Alp hayatını kaybetti.

Alp için bugün İsabeyli Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Alp'in ailesi ve yakınları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alp'in cenazesi İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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