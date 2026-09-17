Haberler

Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 31 şüpheli adliyede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 31 şüpheli adliyede
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AYDIN merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AYDIN merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik Aydın merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para aktarımına aracılık etmek amacıyla, komisyon karşılığında banka hesap bilgilerini topladığı ve kiraladığı belirlenen 40 şüpheli tespit edildi. Başsavcılığın koordinasyonunda, şüphelilere yönelik, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın merkezli olarak söz konusu 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, kiralanan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaklaşık 11 milyar lira aktarım yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 31 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çelik kasaya el konuldu. Diğer 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan kararla şok oldu

Bebeğinin babasından 60 bin euro istedi! Mahkeme kararıyla şok oldu

Bakan Gürlek duyurdu: 199 yeni noterlik kuruldu

Vatandaş "Sayıları az" diye dert yanıyordu, bakanlık gerekeni yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! O pist yarın hizmete giriyor
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu

Yıllar sonra bir aradalar! Sohbet hayli koyu
İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var

İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor