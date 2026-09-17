Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 31 şüpheli adliyede

AYDIN merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik Aydın merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para aktarımına aracılık etmek amacıyla, komisyon karşılığında banka hesap bilgilerini topladığı ve kiraladığı belirlenen 40 şüpheli tespit edildi. Başsavcılığın koordinasyonunda, şüphelilere yönelik, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın merkezli olarak söz konusu 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, kiralanan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaklaşık 11 milyar lira aktarım yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 31 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çelik kasaya el konuldu. Diğer 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı