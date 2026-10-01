Aydın Köşk'te lösemili 9 yaşındaki çocuk, balonlarla son yolculuğuna uğurlandı

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AYDIN'ın Köşk ilçesinde lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ada Karabela (9), gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı. Karabela'nın tabutuna rengarenk balonlar bağlandı.

Köşk ilçesinin Serdaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Karabela ailesinin küçük kızı Ada'ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde başlanan Ada, yaklaşık 3 ay önce tedavisinin devamı için Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Ada, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Ada Karabela'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi Ankara'dan memleketi Köşk'e getirilen Ada için Serdaroğlu Mahallesi Yeni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ada'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ada Karabela'nın tabutuna yakınları tarafından rengarenk balonlar bağlandı. Kılınan namazın ardından Ada Karabela'nın cenazesi Baklaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı