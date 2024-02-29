Aydın İncirliova'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen Kişi Tedavi Altına Alındı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı. Acarlar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Hacer Ç, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Hacer Ç'nin tedavisine devam ediliyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Acarlar Mahallesi 1842. Sokak'ta Hacer Ç'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulanan ve dumandan etkilenen Hacer Ç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan Hacer Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.???????