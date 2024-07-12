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Kağıt fabrikası alev alev yanıyor! Kontrol altına alınan yangın yeniden başladı

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Aydın'da bulunan bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 saattir alevlere müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Saatler süren söndürme çalışmalarında rüzgarın da etkisiyle alevler şiddetini artırdı.

ATIK KAĞITLARIN TOPLANDIĞI ALANDA YANGIN

Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nın hurda kağıt alanında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kağıt fabrikası alev alev yanıyor! Kontrol altına alınan yangın yeniden başladı

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA HELİKOPTER VE UÇAK KATILDI

İtfaiye erleri yangına karadan müdahale ederken, 3 helikopter ve 1 uçak da söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması yoğun bir şekilde devam ederken, Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre belediyelerinin arazözleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale etmeye başladı.

Kağıt fabrikası alev alev yanıyor! Kontrol altına alınan yangın yeniden başladı

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN RÜZGARLA YENİDEN ALEVLENDİ

Akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisi ile yeniden başladı. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerle ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Kağıt fabrikası alev alev yanıyor! Kontrol altına alınan yangın yeniden başladı

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Aydın Söke Olay Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Yalçın Karaduman:

Kesin sigara atmıştır biri banko

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