TIR dorsesinden düşen 1 ton balık yola saçıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinden düşen paletlerdeki bir ton balık yola saçıldı. Manzarayı görenler şaşırırken olayın ihbar edilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Toplanan balıklar yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Aydın Nazilli'de bir TIR dorsesinden düşen paletteki bir ton balık yola saçıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, balıkları toplayarak yem üretimi yapan firmalara götürdü.
TIR'IN ARKA KAPISI AÇILDI
Denizli'ye balık götüren Osman Şeker'in kullandığı 35 AJF 609 plakalı TIR'ın dorsesinin arka kapısı, İstiklal Mahallesi Evranlı Mezarlığı mevkisinde açıldı. Dorsedeki paletlerin bir bölümü yola düşünce yaklaşık bir ton balık yola dağıldı.
BELEDİYE EKİPLERİ YEM FİRMALARINA GÖTÜRDÜ
Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri balıkları topladı. Toplanan balıkların yem üretimi yapan firmalara götürüldüğü öğrenildi.