Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberi... Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı

Aydın haberi... Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Aydın haberlerine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından, gece yarısı lastik bot içerisinde 27 kaçak göçmen yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından, gece yarısı lastik bot içerisinde 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından, önceki gün, saat 02.35'te lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) söz konusu lastik botu durdurdu. Bottaki 27 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik gemisine alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title