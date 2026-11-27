Aydın Efeler'de lastik dükkanında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Birinci Sanayi Sitesi'ndeki lastik dükkanında saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde lastik dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Bugün saat 19.30 sıralarında Ata Mahallesi Birinci Sanayi Sitesi'nde bulunan lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı