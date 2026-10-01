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Aydın Didim'de lastik bottaki 4'ü çocuk 34 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik yakaladı

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Aydın Didim'de lastik bottaki 4'ü çocuk 34 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik yakaladı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında İHA'nın tespit ettiği lastik bottaki 4'ü çocuk 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik gemisi TCSG-74 ekibince yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e gönderildi.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 4'ü çocuk 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim açıklarında 29 Eylül günü saat 00.55 sıralarında İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından, lastik bot içerisinde, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi ekibi (TCSG-74), lastik bottaki 4'ü çocuk toplam 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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