Haberler

Aydın-Denizli Otoyolu'nda bakım nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nda bakım nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanırken, İzmir Çevre Yolu'nda gürültü perdesi çalışması 22.00-06.00 arası bağlantı kolunu kapatacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Yolu'nun Üniversite Kavşağı'nda (Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu) gürültü perdesi yapım işleri sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde bağlantı kolu trafiğe kapatılacak.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım kolu ile Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatıldı. Sürücülerin Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımları servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 21-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki yapım işleri sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerinde sathi kaplama, Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometrelerinde yatay işaretleme çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
Yeni Parti'de isim değişikliği iddiası! Masadaki yeni isim ortaya çıktı

Yeni Parti'de isim değişikliği hazırlıkları! İşte alternatif seçenek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz

Bölgede dengeleri değiştirecek sözler! Türkiye'den destek açıklaması

Savic kırmızı kart görmeli miydi? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu

Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son nokta koyuldu
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme

Trabzon'dan Galatasaray'a flaş gönderme
Ünlü sanatçıya özel hediye! Oğuzhan Koç'un cevabı güldürdü

Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi
Netanyahu’nun ABD programı değişti: Trump’la görüşme yok, Texas ziyareti iptal

Netanyahu’ya ABD'de soğuk duş: Programı baştan aşağı değişti
Galatasaray'ın iki yıldızı taraftarın gazabından kurtulamadı

Galatasaray'ın iki yıldızı taraftarın gazabından kurtulamadı
İzmir'de spor salonunun duşunda gizli kamera iddiası! İşletmeci rakipleri işaret etti

Bir gizli kamera vakası daha! Bu kez spor salonunun duşunda