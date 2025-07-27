Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

VALİ CANBOLAT: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, tarım arazisinde çıktıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Canbolat, yangın bölgesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın'da bugün iki yangınla mücadele edildiğini belirterek, "Buradaki yangına 360 personel ve 221 araçla karadan, 8 helikopter ve 6 uçakla da da havadan müdahale ediyoruz. 15 vatandaşımız etkilendi şu ana kadar. 12'si vatandaş, 2'si itfaiye mensubu personelimiz ile bir orman personelimiz etkilendi. Genel sağlık durumları iyi sadece 42 yaşındaki Yasin Tosun adlı bir vatandaşımızın dağdan taş düşmesi sonucu kafa kemiğinde bir çatlak var. Onun tedavisi ADÜ Hastanesinde devam etmekte. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Mal kaybımız da yok. Sadece bir barakada hafif bir yanma var. Yangının etrafı tamamen çevrildi. Şu saat itibariyle de yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı" dedi.

Haber - Kamera: Mert CONA/AYDIN,