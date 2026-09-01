Haberler

Aydın'da Yeni Adli Yıl Törenle Başladı

Aydın'da Yeni Adli Yıl Törenle Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Adliyesi önündeki törende, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene katılan Vali Osman Varol, yeni adli yılın sağlık, huzur ve başarıyla geçmesini diledi.

Başsavcı Arısoy ise yargı teşkilatının ihtiyaçları ve kentte hayata geçirilmesi planlanan adliye yatırımları hakkında bilgi verdi.

Lojmanlar hakkında da bilgi veren Arısoy, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından adliye lojmanlarına yakın bir bölgede yapılması planlanan konut projesinden 40-50 dairenin adliye personeline lojman olarak tahsis edilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Arısoy, Germencik Adliyesi binasının da mevcut haliyle ihtiyaçlara cevap vermediğini, yeni bina için somut adımlar atılacağını söyledi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha
Kuzenlerin alacak verecek kavgası kanlı bitti

Parasını vermeyen kuzeninin boğazını kesti
Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı

3 Yaşındaki çocuk balkondan bakarken zemine çakıldı
Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?

Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın...
İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü, 3 çocuk yaralı