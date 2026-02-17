Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla yakalanan iki kardeş ve bir kişi tutuklandı. Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 2'si kardeş 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Uyuşturucu madde teminine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, 2 kişinin ifadeleri doğrultusunda, M.A.Y. ve H.İ.Y. isimli kardeşler ile M.A. hakkında operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese narkotik polisi tarafından yapılan baskında 3 şüpheli gece saatlerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.A.Y., H.İ.Y. ve M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

