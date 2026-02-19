Haberler

Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Aydın'da son 1 haftada "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada 18 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 3 kilogram 887 gram esrar, 199 gram sentetik uyuşturucu, 234 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonlarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 132 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret