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Aydın’da traktör devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Aydın’da traktör devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
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AYDIN’ın Köşk ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Bilal Karabulut (55) hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin B., ise yaralandı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Bilal Karabulut (55) hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin B., ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Köşk ilçesi kırsal Başçayır Mahallesi Yaka mevkisinde meydana geldi. Yokuş aşağı ilerlediği sırada Bilal Karabulut'un kontrolünü yitirdiği 35 ZGS 07 plakalı traktör, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürcü ile yanındaki Hüseyin B., itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Hüseyin B. ise ambulans ile Köşk Devlet Hastanesin'e kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karabulut'un cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Köşk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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