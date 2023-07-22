Aydın'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil çarpışmanın etkisi ile yan yatarken, kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Ortaklar Mahallesi çıkışında sabah saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil çarpışmanın etkisi ile yan yatarken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ortaklar Mahallesi çıkışında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.N. idaresindeki 09 EZ 669 plakalı ticari araç ile T.Ü. yönetimindeki 16 BNA 97 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yan yatarken içerisindeki sürücü T.Ü. ile S.Ü., Y.Ü., B.Ü. ve G.K. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN