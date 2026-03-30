Aydın'da toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili sağanak sonrası toprak kayması meydana geldi. Mesudiye ve Kemer Mahallelerinde riskli durumda bulunan 3 ev tahliye edilirken, AFAD ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Tahliye edilenler, yaşanan durumdan ötürü üzgün olduklarını belirtti.

Kentte iki gündür etkisini gösteren sağanak nedeniyle Mesudiye ve Kemer Mahallelerinde toprak kayması yaşandı.

Ayrıca Kemer Mahallesi'nde Çakırlar Çayı'nın taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin aldığı karar doğrultusunda riskli durumdaki Mesudiye Mahallesi'nde 2 ev ve Kemer Mahallesi'nde 1 ev için tahliye kararı verildi.

Mesudiye Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Hatice Karasoy, gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

Karasoy, "O toprak kayar, ev yıkılır, sizin evlere bir şey olur, can kaybı olur diye bizi evden çıkardılar. Şimdi üzülüyorum haliyle. Çok üzülüyoruz ama Allah afetinden saklasın." dedi.

Kemer Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Mustafa Acar da çayın kenarında yıkılan setin yeniden yapılmasını talep etti.

Öte yandan dün de 3 ev benzer riskler nedeniyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
