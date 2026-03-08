Haberler

Büyük Menderes'teki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı; flamingolar bölgeye akın etti

Aydın'ın Söke ilçesinde, aşırı sağanak nedeniyle göle dönen tarlalar flamingoların uğrak yeri haline geldi. Dronla çekilen görüntülerde, su altında kalan tarlalarda flamingoların beslenmesi dikkat çekti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, sağanakla birlikte Büyük Menderes'in taşması sonucu göle dönen tarlalar, flamingoların uğrak yeri oldu. Suyla dolu tarlalardaki flamingolar, dronla görüntülendi.

Kentte son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde sık sık taşkınlar yaşanıyor. Geçtiği Söke ilçesinde taşan Büyük Menderes, Nalbantlar Mahallesi'nde birçok buğday tarlasını su altında bıraktı. Taşkın nedeniyle tarlalar göle dönerken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Su altında kalan buğday tarlalarına çok sayıda flamingo akın etti.

Bölgedeki flamingolar, bir kişi tarafından dronla görüntülendi. Görüntülerde flamingoların suyla kaplı tarlalarda beslendiği görülürken, taşkınların doğaya farklı bir güzellik kattığı anlar da dikkat çekti. Renkli görüntüler kısa sürede sanal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
