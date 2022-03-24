Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi - Haberler

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Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 102 sikke, 9 obje ve 3 tüfek ile metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, Güncel, Haberler

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