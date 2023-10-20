Aydın'da sürücü kursu otomobili kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir sürücü kursuna ait otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yazıkent Mahallesi yolu üzerindeki mezarlık yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 GB 5139 plakalı bir sürücü kursuna ait otomobil seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrulmaya başladı. Yol kenarındaki bahçenin taş duvarına çarparak duran otomobildeki E.T. ve N.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN