Haberler

Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yollar çöktü ve su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.

Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yol çöktü, su baskınları yaşandı.

Bölgede dünden beri devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Söke'de Konak Mahallesi Demet Sokak'ta asfalt yolun bir bölümü çöktü, trafikte aksamalar yaşandı.

Sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Söke Asri Mezarlığı'nda hasar oluştu. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kuşadası ilçesinde ise Davutlar ve Soğucak mahallerinde bazı evleri su bastı, yollarda ve ağaçlık alanlarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA " / " + Ferdi Uzun -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu