Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yol çöktü, su baskınları yaşandı.

Bölgede dünden beri devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Söke'de Konak Mahallesi Demet Sokak'ta asfalt yolun bir bölümü çöktü, trafikte aksamalar yaşandı.

Sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Söke Asri Mezarlığı'nda hasar oluştu. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kuşadası ilçesinde ise Davutlar ve Soğucak mahallerinde bazı evleri su bastı, yollarda ve ağaçlık alanlarda su birikintileri oluştu.