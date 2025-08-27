Aydın'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 11 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazada bir yolcunun kulağı koptu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin kazada kopan kulağını minibüste bulan polis ekipleri, hastaneye götürdü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 09 ARZ 849 plakalı otomobil ile 09 M 0094 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarken, yolcu minibüsü ise bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sırasında minibüste bulunan bir yolcunun kulağı koptu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı. Araçlarda inceleme yaparken kopan kulağı bulan polis ekipleri ise, uzvu yaralının bulunduğu hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
