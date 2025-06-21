Aydın'da korkutan yangın! 3 kişi hastanelik oldu

Aydın'da korkutan yangın! 3 kişi hastanelik oldu
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Aydın'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının elektrik trafosundan kaynaklandığını belirtti. 3 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını duyuran Canbolat, kırsal mahallelerden tahliye edilen vatandaşların Aydın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirdiklerini açıkladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada 3 kişinin duman etkilenerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Aydın Efeler ilçesi Bademli Mahallesi'nde çıkan ve hızla büyüyen orman yangını bölgede korku dolu anlara neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederken; Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler'de çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ELEKTRİK TRAFOSUNDAN ÇIKTI"

Canbolat, Bademli Mahallesi'nde vatandaşların tahliye edildiğini söylerken, Böcek Mahallesi'nde de tedbirlerin alındığını ifade etti. Vali Canbolat, ilk tespitlere göre yangının elektrik trafosunun patlamasıyla başladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın yasaklama olarak aldığımız kararlara harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Çünkü rüzgar var, sıcak var. Yangının çıkamaması için bir sebep yok. En ufak olayda yangın çıkıyor. İlk andan itibaren ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Müdahalemiz devam ediyor. Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şimdilik yangını kontrol altına aldık diyemeyiz" dedi.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bademli Mahallesi'nde vatandaşları tahliye ettiklerinin altını çizen Canbolat, "Böcek Mahallesi'nde de gerekli tedbirleri aldık. Şu ana kadar 3 kişi dumandan etkilendi ama genel sağlık durumlarında bir sorun yok" diye konuştu.

BÖLGEDEN TAKVİYE İSTENDİ

Alevlere havadan 9 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 6 su tankeri, 5 trayler, 8 araç, 5 dozer, 2 arazi aracı, 1 TOMA, 35 itfaiye aracı ve yüzlerce personelin müdahale ettiğini ifade eden Canbolat, "İnşallah akşama kadar önünü tutmaya çalışıyoruz, yangının yayılmasına mani olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz gereğini yapmaya çalışıyor. Bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü'nün bütün imkanları seferber edildi. Ayrıca bölge illerimizden İzmir, Muğla, Denizli'den de takviye kuvvetler istendi" dedi.

Kırsal mahallelerden tahliye edilen vatandaşların Aydın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirdikleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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