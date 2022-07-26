Kamyonun kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı. Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla düzensiz göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Sultanhisar-Nazili kara yolu Atça Mahallesi girişinde 35 AFJ 066 plakalı kamyonu durdurdu. Ekipler, bu esnada kaçmaya çalışan 6, kamyon kasasında da 64 olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel Güncel Haberler

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