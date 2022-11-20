Aydın'da otomobil kaldırımda yürüyen babayla çocuğa çarptı: Küçük çocuk can verdi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımda yürüyen babayla çocuğuna otomobil çarptı. Kazada 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken babası ağır yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi. H.Y. idaresindeki 09 L 0805 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tabakhane Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ile oğlu Yasin Demir'e çarptı.
KÜÇÜK ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yasin Demir'in (7) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı baba ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel