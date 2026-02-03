Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüste 27 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'da sürücüsünün jandarmanın 'dur' ihtarına uymadığı, bir süre sonra bağlantı yolunda terk edilmiş olarak bulunan minibüste 27 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsü kullandığı belirlenen organizatör şüphelisi ise İzmir'de yakalanıp, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile GKİT Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri girişinde yol denetimi yapıldı. Denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan kapalı kasa minibüsün sürücüsü kaçtı. Jandarma, minibüsü Germencik-Söke bağlantı yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu. Koltukları söküldüğü belirlenen minibüste toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsteki aramada lastik bot, bot motoru, bot ekipmanları ve benzin ele geçirildi. Söz konusu minibüsün bir rent a car firmasından kiralandığı ve organizatör konumundaki M.M. tarafından kullanıldığı belirlendi.

Organizatör şüphelisi M.M., dün İzmir'de yakalanıp, gözaltına alındı. M.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan minibüs, el konulup, trafikten menedildi. Kaçak göçmenler hakkında toplam 1 milyon 31 bin 25 TL idari para cezası uygulandı.