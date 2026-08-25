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Aydın'da yangın şüphesi: Eş hakkında gözaltı kararı

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Aydın'da ev yangınında ölen Mazlum Ç'nin eşi D.Ç. hakkında, yangından bir gün önce benzin aldığı ve değerli eşyalarını çantasına koyduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Şüpheli kadın, tedavisinin ardından gözaltına alınacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 32 yaşındaki Mazlum Ç'nin yaralanan eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Ağustos'ta Mazlum Ç'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Şüpheli bulunan olaya ilişkin aynı yangında yaralanan Mazlum Ç'nin eşi D.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli kadın, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacak.

Öte yandan Mazlum Ç'nin ölü bulunduğu mutfağın kapısının kitli olduğu, kadının ise değerli eşyaları yanındaki çantasına koyduğu öğrenildi.

Ayrıca D.Ç'nin olaydan bir gün önce akaryakıt istasyonundan şişeyle benzin aldığı belirtildi.

Yangın

Aydın'da İstiklal Mahallesi 1607 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde mahsur kalan Mazlum Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan eşi D.Ç. ise Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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