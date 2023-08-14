Aydın'da Düğünden Sonra Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Çiftlik Köyü'nde yaşayana 42 yaşındaki Veli Deveci, dün gece yeğeninin düğününden sonra kayboldu. Deveci, sabah saatlerinde tarım işçileri tarafından Büyük Menderes Nehri Köprüsü yakınlarında cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre; dün gece yeğeninin Efeler Mesutlu Köyü'ndeki düğününe katılan Köşk Çiftlik Köyü'nde ikamet eden Veli Deveci, düğünden sonra eve gelmedi. Bekar olduğu için bir yakının yanında takıldığı düşünülen devecinin yakınları sabah aldıkları acı haberle sarsıldı.

Sabah saatlerinde Menderes Ovası'na çalışmaya giden bir grup işçi Armutlu yakınlarındaki Menderes Köprüsü yakınlarında kaza yapmış bir motosiklet ile yanında vefat etmiş biriyle karşılaştı. Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine ölen şahsın Mesut Deveci olduğu belirlendi. Gece motosikleti ile Mesutlu'dan ayrılan Deveci'nin Armutlu Köyü yakınlarındaki menderes köprüsünden geçince kaza yaptığı tahmin ediliyor. - AYDIN