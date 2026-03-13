Haberler

Aydın'da trafik denetimi yapıldı

Güncelleme:
Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dron kullanarak trafik denetimi yapıldı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında trafik uygulaması yaptı.

Işık ihlali, emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma gibi trafik kuralları ihlal eden sürücüler dronla tespit edildi.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

