Aydın'da Darp Edilen Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü İzmir'de 19 günlük yaşam savaşını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybeden 21 yaşındaki Poyraz Başnak için Karşıyaka ilçesindeki Goncalar Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende Baba Mustafa Başnak, taziyeleri kabul etti.

Başnak'ın tabutuna Galatasaray atkısı bırakıldı. Ağabeyinin tabutu başında gözyaşı döken kardeşi Kardelen Başnak ve dedesi Ekrem Akkuş, ayakta durmakta güçlük çekti.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan anne Güldem Akkuş, "Çok üzüntülüyüz, oğlumu son yolculuğuna uğurladık. Sadece adalet istiyorum." diyerek gözyaşı döktü.

Teyze Lamia Ayhan da adalete güvendiklerini belirterek, "Süreci takip edeceğiz. Olay anına ait görüntüler herkeste var. Bunun tasarlayarak adam öldürme suçu olduğunu herkes görsün istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başnak'ın cenazesi, namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Almanya'dan tatil için ailesiyle Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ne gelen Poyraz Başnak ve arkadaşı Onur A. (20) ile S.A.G. (18) ve P.G. (17) arasında 18 Temmuz'da çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona ermişti.

Başnak ve arkadaşı bölgeden uzaklaşmış ancak S.A.G. ve P.G, araçla yanlarına gittikleri Başnak ve Onur A'yı sert cisimle darbetmişti.

Ağır yaralanan Başnak, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Onur A. ise Didim Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Şüphelilerden S.A.G. tutuklanmış, P.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.