Aydın'da Çocuk Parkında Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangına neden olan iki şüpheli için polis soruşturma başlattı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde oyun parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle Tekstil Bulvarı'daki bir çocuk parkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis, yangına neden olan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.