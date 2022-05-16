Aydın'da bal verimini artırmak için ana arı dağıtıldı - Haberler

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bal üretimini ve kalitesini artırmak amacıyla 100 üreticiye 2 bin ana arı dağıtıldı.

İncirliova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), İncirliova Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte arılar, bal üreticilerine teslim edildi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 10 yıllık ıslah çalışması sonucu üretilen ve dağıtılan arılarla, çam balı rekoltesinin de artmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, üretim sezonu öncesinde ana arı dağıtılarak, üreticilerin girdi maliyetlerinde bir nebze de olsa azalma sağlanacağını ifade etti.