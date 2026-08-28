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Nazilli'de saldırı zanlısına tutuklama

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, baba ve oğlunun silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, baba ve oğlunun silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zafer Mahallesi'nde evine girmek üzere olan M.Ç. (48) ile oğlu A.Ç'ye (15), silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan M.A, M.A. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı, M.A. ile M.A. ise serbest bırakıldı.

Olay

Nazilli ilçesinde 26 Ağustos'ta M.Ç. (48) ile oğlu A.Ç'ye (15) Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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