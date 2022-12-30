Aydın'da 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin validen açıklama! İşte ilk belirlemelere göre olayın nedeni

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli'de ünlü bir restoran zincirinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak nedeniyle olduğunu söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ünlü bir dönerci zincirinin şubesinde patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanda güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

VALİ: TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA PATLAMA OLDU

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayın 15.30 sıralarında gerçekleştiğini söyledi. Aksoy, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak sonrası patlamanın olduğunu söyledi. Aksoy, "İşletmede çalışan bir kişinin verdiği bilgilere göre, tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak nedeniyle bir patlama meydana geliyor. Biri ağır 5 yaralımız var. Malesef 7 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Son durum bu." ifadelerini kullandı.

Olay yerinden görüntüler;