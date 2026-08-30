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30 Ağustos Zafer Bayramı Aydın'da Törenle Kutlandı

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Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı'nın mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Törene milletvekilleri, başkanlar ve protokol üyeleri katıldı.

Aydın Valiliği önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törende, Aydın Valisi Osman Varol, Kara Kuvvetler Komutanlığı Muhabere Okul Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Mühimmat Binbaşı Oktay Eren, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Halk oyunları gösterisinden sonra Aydın Valisi Osman Varol, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Ömer Karakaş ve CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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