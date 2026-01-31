Haberler

Aydın'da 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında dün Osman Yozgatlı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, S.D. (26) ve C.Ö. (28)'nün ikamet ettikleri evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
