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Aydın Çine'de otomobil motosikletle çarpıştı, 2 yaralının hayati tehlikesi var

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Aydın Çine'de otomobil motosikletle çarpıştı, 2 yaralının hayati tehlikesi var
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Aydın Çine'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet bir yayaya çarptı. Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, otomobil sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

O.Y. yönetimindeki 35 BVS 323 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda N.M. idaresinde plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, yaya M.K'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.K. Çine Devlet Hastanesine, N.M. ise Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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