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ADÜ'den Terörsüz Türkiye Sürecine Destek

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu, terörün ülkeye verdiği zararlara dikkat çekerek 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediğini açıkladı. Sürecin hukukun üstünlüğü ve toplumsal barışla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan senato, kalıcı huzur ve istikrar diledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Senatosu, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediğini açıkladı.

Senatodan yapılan açıklamada, terörün yalnızca can kayıplarına yol açmadığı, ülkenin üretim gücünü, eğitim ve bilim birikimini ve kuşaklar boyunca şekillenen ortak yaşam kültürünü de olumsuz etkilediği belirtildi.

Terörün sona ermesiyle Türkiye'nin gücü ve potansiyelinin kalkınmaya, üretime ve bilime yönelmesinin önünün açılacağı vurgulanan açıklamada, sürecin hukukun üstünlüğü, milletin ortak iradesi ve toplumsal barış zemininde kararlılıkla sürdürülmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlayışla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu olarak Terörsüz Türkiye sürecine desteğimizi ifade ediyor, sürecin ülkemize kalıcı huzur, milletimize güçlenen bir kardeşlik duygusu ve bölgemize istikrar getirmesini yürekten diliyoruz. Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin güvenliği uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA
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