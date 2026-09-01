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Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk, 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 2'si çocuk, 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim açıklarında 30 Ağustos saat 05.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi (TCSG-909), lastik bottaki 2'si çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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