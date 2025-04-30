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Aybüke Çetin'in Projesi, Bursa Bölgesinde Birinci Oldu

Aybüke Çetin'in Projesi, Bursa Bölgesinde Birinci Oldu
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TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Balıkesir Altıeylül Fen Lisesi öğrencisi Aybüke Çetin'in tarihi proje ile birincilik elde etmesi, Dursunbey'in 19. yüzyıl el kahve değirmeni üretim mirasını ön plana çıkarıyor.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Balıkesir Altıeylül Fen Lisesi öğrencisi Aybüke Çetin'in " Dursunbey'in Yerli Üretimi: 19. Yüzyıl El Kahve Değirmeni" adlı tarih projesi, Bursa bölgesinde birinci oldu.

Danışman öğretmen Dr. İbrahim Şen rehberliğinde hazırlanan proje, 128 çalışma arasından seçilerek Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen bölge finalinde birincilik elde etti.

Çetin ve Şen, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Dr. Şen, Osmanlı belgelerinde Dursunbey'in 19. yüzyılda el kahve değirmeni üretiminde önemli bir merkez olduğunu, bu üretimin İstanbul'a kadar ulaştığını belirtti.

Başkan Bahçavan, projeye katkı sağlayan öğrenci ve öğretmeni tebrik ederek, "Bu kültürel mirası canlandırmak adına belediye olarak üretim projelerine başlayacağız" dedi.

Proje, Türkiye finalinde 12 bölge birincisiyle yarışacak.

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Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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