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Aybastı'da İnşaat İşçisi Yük Asansörü Kabini Altında Kaldı

Aybastı'da İnşaat İşçisi Yük Asansörü Kabini Altında Kaldı
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde, inşaat alanında çalışan Hakan Yakışan, üzerine yük asansörü kabini düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde çalıştığı inşaat alanında üzerine yük asansörü kabini düşen inşaat işçisi Hakan Yakışan (46), yaşamını yitirdi.

Olay, bu akşam saat 17.30 sıralarında Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat alanında çalışan Hakan Yakışan'ın üzerine, inşaatın dış cephesinde yer alan yük asansörünün kabini düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakışan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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